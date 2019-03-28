Украина

Получить водительское удостоверение в Украине станет дороже: что нужно об этом знать

Министерство внутренних дел предлагает существенно изменить порядок выдачи водительских удостоверений. В основном изменения коснутся распределения категорий, особенностей использования транспортных средств, оснащенных механическими и автоматическими коробками передач, возрастных ограничений для получения тех или иных категорий. Помимо этого предлагается существенно увеличить стоимость корочек, регистрации транспортных средств и выдачи так называемых крутых номеров. «ФАКТЫ» внимательно ознакомились с законопроектом и рассказывают своим читателям о самых интересных и принципиальных нововведениях. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», проверить знания Правил дорожного движения теперь можно онлайн.

Как утверждают чиновники силового ведомства, новый порядок выдачи водительских удостоверений будет максимально приближен к европейским правилам получения прав. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте МВД для публичного ознакомления и обсуждения. Скорее всего, к его рассмотрению парламент приступит уже после президентских выборов, считает руководитель Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Владислав Криклий.

«Надеемся, что парламент возьмется за рассмотрение законопроекта где-то в мае. Поскольку он большой, то голосование будет проходить в два этапа. Думаю, что документ примут где-то в начале осени, и уже с начала 2020 года новые нормы заработают», — сообщил руководитель ГСЦ.

По словам Владислава Криклия, новый порядок исключит нормы, которые являются пережитком советской эпохи, и повысит требования к тем, кто собирается стать водителями-профессионалами.

«В Европе есть четкое разграничение категорий „профессиональные“ и „непрофессиональные“. Если говорить о непрофессиональных, таких как легковые автомобили, то удостоверение выдают с 18 лет. Для профессиональных категорий (грузовики, автобусы) — с 21 года. То, что в некоторых школах, например, ученики старших классов записываются на водительские курсы и учатся ездить на грузовиках — это советский рудимент. Мы ожидали, что новые изменения будут приняты еще в прошлом году, но процесс затянулся из-за бюрократических процедур», — говорит чиновник.

Новые категории прав для мотоциклистов, ограничения по возрасту и сроку действия

В МВД предлагают ввести новые категории водительских удостоверений для тех, кто управляет мототранспортом. К существующим на сегодняшний день категориям А и А1 собираются добавить еще две, увеличив таким образом их количество до четырех:

АМ — мопеды с мотором до 50 куб. см или 4 кВт (для электробайков);

А1 — мотоциклы с мотором до 125 куб. см или 11—15 кВт;

А2 — мототехника с соотношением масса/мощность не более 0,2 кВт/кг;

А — более мощные мотоциклы.

На первые две категории АМ и А1 удостоверения можно будет получить начиная с 16 лет, а вот права категории А2 выдадут лишь по достижении 18 лет. При этом за руль полноценного мотоцикла допустят только людей старше 20 лет при соблюдении еще одного важного условия — наличия двухлетнего стажа управления техникой категории А2.

Кроме того, в законопроекте устанавливается так называемый испытательный срок для всех начинающих водителей. Сначала им на два года будут выдаваться временные удостоверения с ограничением скорости 70 км/ч. Если водитель в течение упомянутого срока совершит не более двух нарушений Правил дорожного движения, ему выдадут полноценные права. В противном случае временные права изымут и водителю придется опять сдавать практический и теоретический экзамены в сервисном центре МВД.

Чиновники предлагают изменить и срок действия выдаваемых водительских удостоверений. Так, в частности, если ныне права выдают на 30 лет, то законопроект предусматривает сокращение этого термина вдвое — водителю придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет. А водителям- профессионалам, управляющим автобусами и грузовиками, предстоит делать это еще чаще — каждые 5 лет. Поднимается и возрастная планка, когда лица, управляющие подобным транспортом, смогут получить свои первые корочки только по исполнении 24 лет. При этом в законопроекте указано, что все выданные ранее водительские удостоверения будут действовать до окончания срока их годности (на 30, 50 лет и так далее).

Корочки прав существенно подорожают, они уже не будут удостоверять гражданство владельца и в них укажут разрешенный тип коробки передач

Еще одно важное изменение — порядок выдачи удостоверений в зависимости от типа коробки передач автомобиля. Если будущий водитель будет сдавать практический экзамен на машине, оснащенной механической коробкой передач, он не будет иметь каких-либо ограничений. Если же это испытание он проходил на автомобиле с автоматической трансмиссией, права он получит с отметкой «автомат», и садиться за руль машины с «механикой» ему будет запрещено.

Авторы законопроекта планируют также существенно увеличить стоимость самих корочек, привязав ее к прожиточному минимуму (ПМ). За новое водительское удостоверение нашим соотечественникам придется выложить 0,45 ПМ, что к концу 2019 года будет соответствовать 912 гривням. Напомним, что сейчас права стоят всего 245 гривен.

Помимо этого чиновники предлагают изменить юридическую значимость водительских прав — их собираются исключить из перечня документов, удостоверяющих гражданство Украины. Хотя, по утверждению юристов, удостоверить ими личность будет возможно.

Стоимость регистрации транспортных средств и крутых номеров существенно возрастет

Впрочем, это далеко не все сюрпризы, которые подготовили чиновники МВД. Кроме стоимости корочек, они предлагают увеличить и стоимость некоторых услуг. В частности, по регистрации транспортных средств и получению так называемых крутых номеров — знаков с одинаковой комбинацией цифр и букв, например, «АА3333АА», либо индивидуальных номеров типа «МАФИЯ» или «ПРИНЦЕССА», авто с которыми мы часто видим на наших дорогах.

На сегодняшний день в сервисных центрах МВД действуют цены, утвержденные постановлением Кабмина от 2012 года. С тех пор себестоимость таких услуг выросла на 112 процентов. Чтобы привести цены к экономически обоснованному уровню, авторы законопроекта предлагают увеличить административный сбор и привязать его, как и в случае с корочками водительских удостоверений, к прожиточному минимуму.

Согласно законопроекту, постановка машины на учет будет обходиться в:

1111,80 грн — для автомобилей и малотоннажного пассажирского транспорта с выдачей номерного знака (0,6 ПМ);

963,56 грн — для двух- и трехколесных мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см, в том числе электрических мощностью до

кВт (0,52 ПМ);

1019,15 грн — для мотоциклов и квадроциклов (0,55 ПМ);

926,50 грн — за перерегистрацию авто- и мототехники со сменой собственника, без выдачи новых номеров (0,5 ПМ).

Напомним, что на сегодняшний день стоимость регистрации транспортных средств обходится значительно дешевле:

484,91 грн — для отечественных автомобилей;

519,43 грн — для иномарок.

Законопроектом предусматривается и существенное увеличение стоимости номерных знаков с индивидуальной комбинацией цифр:

комбинация из четырех одинаковых цифр обойдется в 27 тысяч 795 гривен (15 ПМ);

три одинаковые цифры подряд, а также две пары одинаковых цифр и последовательная комбинация — 9269 грн (5 ПМ);

два нуля в начале номера — 7412 грн (4 ПМ);

три одинаковые цифры в номере, расположенные не подряд, равно как и комбинация цифр, в которой совпадают первая и третья, или же вторая и четвертая цифры — 3706 грн (2 ПМ).

Как писали «ФАКТЫ», в Украине может появиться возможность сдачи экзаменов на получение водительских прав без обязательного обучения на специальных курсах по вождению.

Фото с сайта www. gre4ka.info

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