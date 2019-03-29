Холостяк нарушил правила: чем обернется скандал для главного героя

Шоу-бизнес

В пятницу, 29 марта, на канале СТБ состоится четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк». (Чем запомнился третий эфир «Холостяка», читайте здесь.) На этот раз Никита Добрынин организует свидания на острове любви Кипр. Пройтись по тропам античных богов Холостяк решит с Софией.

Пара поедет к купели Афродиты, где по легенде, богиня и Адонис скрывались от всех и молчали, чтобы их не заметили. Считается, что, если пара в этом месте сможет выразить свои чувства и понять друг друга без слов, отношения будут долгими и прочными.

Еще одно свидание на Кипре состоится у Никиты сразу с тремя девушками — Аней, Юлей и Мариной. Неожиданно для всех одна из участниц предложит сыграть в довольно провокационную игру «Я никогда не…». И девушки поспешат поделиться интимными откровениями.

Главное событие выпуска случится в доме девушек, когда они узнают о наличии мобильного телефона у Оли. Ни для кого не секрет, что это против правил, а за все сезоны подобных прецедентов не было. Никите придется сделать сложный выбор.

О том, что на самом деле происходит за кадром «Холостяка», в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала длинноволосая брюнетка из Харькова — 28-летняя Лиля, которая так и не попала на индивидуальное свидание в девятом сезоне шоу.

Третий эфир, помимо нее, покинули еще две участницы: Юля и Каролина. Каждая из них ушла с проекта после разговора тет-а-тет с Никитой Добрыниным. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля и Каролина откровенно рассказали о провокациях на проекте.

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