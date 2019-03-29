В стране проходит акция единения при участии Тимошенко (фото)

Украина

В Киеве, Мариуполе и Львове проходит Всеукраинская акция единения «Украина выбирает изменения» при участии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

По данным пресс-службы, на Михайловской площади в Киеве собралось около 20 тыс. человек, а на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове — по 5 тыс. человек.

Поддержать Юлию Тимошенко на акцию в Киеве пришли ее доверенные лица — председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов.

В это же время на площадях во Львове и Мариуполе выступают первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера «Батьківщини».

Три города, в которых проходит Всеукраинская акция единения, связаны телемостом.

Во время своего выступления Тимошенко напомнила, что за последние месяцы объехала всю Украину от востока до запада, где увиделась и пообщалась с тысячами людей. По словам лидера партии, все они ждут изменений в стране.

«31 марта — исторический день. Украина сильная и способна пройти испытания. И выйти на путь процветания», — сказала Юлия Тимошенко.

Фото предоставлены пресс-службой партии

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