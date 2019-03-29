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В стране проходит акция единения при участии Тимошенко (фото)
В Киеве, Мариуполе и Львове проходит Всеукраинская акция единения «Украина выбирает изменения» при участии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».
По данным пресс-службы, на Михайловской площади в Киеве собралось около 20 тыс. человек, а на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове — по 5 тыс. человек.
Поддержать Юлию Тимошенко на акцию в Киеве пришли ее доверенные лица — председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов.
В это же время на площадях во Львове и Мариуполе выступают первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера «Батьківщини».
Три города, в которых проходит Всеукраинская акция единения, связаны телемостом.
Во время своего выступления Тимошенко напомнила, что за последние месяцы объехала всю Украину от востока до запада, где увиделась и пообщалась с тысячами людей. По словам лидера партии, все они ждут изменений в стране.
«31 марта — исторический день. Украина сильная и способна пройти испытания. И выйти на путь процветания», — сказала Юлия Тимошенко.
Фото предоставлены пресс-службой партии
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