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Кличко встретился с вдовой Джона Маккейна
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона. Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэра.
«Я очень благодарен, что сенатор Маккейн всегда болел за Украину, приезжал на Майдан во время Революции достоинства — поддержать Украину. И рад, что мы были знакомы, часто общались. Человек жив, пока жива память о нем. Мы всегда будем помнить Джона Маккейна, который был большим другом Украины», — сказал Виталий Кличко во время встречи.
Синди Маккейн поблагодарила мэра Киева за теплые слова и за то, что он был другом ее мужа: «Он очень любил Украину и ее народ, и занимался судьбой вашего государства. Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело».
Делегация Международного республиканского института будет наблюдать за демократическим процессом волеизъявления украинцев не только в Киеве, но и в других городах Украины.
Виталий Кличко проинформировал представителей организации о положительных изменениях, которые произошли в городе за последние пять лет. Также мэр Киева рассказал о вызовах, которые преодолевает Украина во время избирательной кампании.
«Не важно, кто станет президентом. Важно сохранить демократический, проевропейский курс Украины, — сказал Кличко. — Мы и дальше продолжим следовать европейскому направлению развития, чтобы Украина стала сильным, успешным демократическим государством, равноправным членом европейской семьи», — подчеркнул мэр Киева.
Синди Маккейн пригласила Виталия Кличко в Вашингтон пообщаться с американскими политиками и сенаторами о вызовах, которые стоят перед Украиной и ее будущим, и заметила, что Кличко является лучшим промоутером Украины, к которому сегодня прислушиваются за рубежом.
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