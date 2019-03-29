Рака ждет перспективное знакомство, а Льва — заманчивое предложение: гороскоп на неделю

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В первый день апреля во всем мире отмечают День смеха (или День дурака), когда принято разыгрывать друг друга. Что ж, жизнь тоже любит преподносить сюрпризы, и далеко не всегда это повод повеселиться. Воспользуйтесь подсказками звезд в эксклюзивном гороскопе «ФАКТОВ», чтобы не дать судьбе сыграть с вами злую шутку и в итоге не оказаться в дураках.
ОВЕН. От того, как сумеете договориться с деловыми партнерами, во многом зависит финансовый успех. Ставьте перед собой только реальные задачи, которые удастся решить без привлечения дополнительных сил.
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что требования к вашей работе могут быть завышены, но это вовсе не означает, что нужно обижаться на кого бы то ни было и доказывать свою точку зрения. Находите компромисс и соглашайтесь со всеми — дело от этого только выиграет.
БЛИЗНЕЦЫ. Достаточно неплохо все складывается у вас в настоящее время. Вырисовываются многообещающие перспективы на служебном поприще. Можете смело браться за решение даже тех задач, к которым еще совсем недавно боялись подступиться.
РАК. Не исключено, что в предстоящий период времени познакомитесь с человеком, способным сыграть огромную роль в вашей жизни. Не унывайте и не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей — без них, как известно, не обходится ничего.
ЛЕВ. Будьте осмотрительны в деловых контактах. Ваши профессиональные качества будут по достоинству оценены, поэтому можете рассчитывать на заманчивое предложение со стороны руководства. На личном фронте не жертвуйте своими принципами.
ДЕВА. В какой-то момент вам может показаться, что запутались и не знаете, как выйти из положения, в котором оказались. Для того чтобы принять правильное решение, следует сделать паузу, оглянуться назад и попытаться проанализировать свои будущие поступки.
ВЕСЫ. Взаимопонимание с окружающим миром поможет вам добиться неплохих профессиональных успехов. Не отказывайтесь от помощи коллег и знакомых. Однако будьте внимательнее в разговоре с малознакомыми людьми. Не забывайте, что излишняя доверчивость оправдана не всегда.
СКОРПИОН. Для того чтобы укрепить свой авторитет, нужно научиться идти на компромисс тогда, когда это нужно, и не пытаться во что бы то ни стало отстоять собственную точку зрения. В качестве единомышленников выбирайте только надежных и проверенных людей.
СТРЕЛЕЦ. Перемены обязательно окажутся положительными для вас, так что бояться их не стоит. Будьте добрее и приветливее со всеми, с кем придется общаться как по долгу службы, так и в повседневной жизни. Не идите против своих принципов.
КОЗЕРОГ. Деловые встречи, назначенные на нынешний период, окажутся конструктивными и откроют перед вами отличные перспективы. Только будьте честными как перед собой, так и перед другими, никому не обещайте золотых гор.
ВОДОЛЕЙ. Чтобы привлечь удачу на свою сторону, вам не придется прибегать к каким-то особым методам. Не забывайте также о том, что критика не нравится никому, особенно близким людям.
РЫБЫ. Надежда на то, что ваша деятельность будет перспективной, поможет решить непростые вопросы. К тому же получите отличную возможность продемонстрировать свои таланты и способности.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что принесет зороастрийский год Лани, который начался 21 марта.
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