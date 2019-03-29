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Мир

В России презентовали новое оружие, вызывающее галлюцинации: в сети отреагировали едкими шутками

18:06 29 марта 2019 50
Очередное супероружие Путина
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство обороны РФ продемонстрировало новое «супероружие» — ослепляющий щит, который настроен так, что вызывает у солдат противника потерю зрения, координации и галлюцинации.

«Конечно, они показывают, что он используется в штурме боевиков. Но мы-то все догадываемся, кто будет слепнуть и галлюцинировать на площадяx под его вспышками», — промментировала блогер Юлия Витязева в Twitter.

«Лентач» отреагировал на новость карикатурой.

В комментарии к ней пользователь Surawa Murinari‏ с сожалением отметил, что в России изобретают только то, что способно все эффективнее убивать.

Напомним, эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин констатировал, что в настоящее время у России нет супер ракет, которыми она пугает мир.

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