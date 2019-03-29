В турецком порту заблокировали судно с украинскими моряками

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В Турции в порту Гебзе возле Стамбула заблокировано судно Urgence, в состав команды которого входят два украинских моряка. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

Напомним, в Греции были полностью оправданы украинские моряки с судна «Andromeda»

Всего экипаж судна состоит из шести человек. Двое из них — граждане Украины, остальные — это граждане Азербайджана и Турции.

«Моряки стали заложниками судебного спора между владельцем судна и фрахтовщиком. Фактически, судно находится здесь, в порту, с 7 марта. Мы узнали об этой ситуации от наших моряков-граждан Украины 22 марта, что есть проблемы с питанием, питьевой водой. Поэтому сразу связались с портом, с агентами, и фактически в тот же день было доставлено все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность», — цитирует Гамана УНИАН.

По словам консула, моряки не могут сойти на берег только потому, что может быть угроза безопасности в порту (для судна).

«Нельзя сейчас оставлять судно без экипажа. Зато, в случае необходимости, в сопровождении агентов, определенное количество экипажа может сходить на берег. Есть такая договоренность с руководством порта», — сказал Гаман.

Он также отметил, что установлен фактический владелец судна, поскольку сначала владельцем была одна компания, а потом судно было продано. Судовладелец готов идти на решение полюбовно с фрахтовщиком. Пообещал, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Кроме того, по словам консула, с 27 марта судно посетили представители судебных органов, прокуратуры, руководства порта и обязали фрахтовщика провести разгрузку судна в течение 10 дней, после этого команда фактически будут иметь возможность сойти на берег.

Гаман заявил, что судовладелец готов выплатить определенную задолженность по зарплате, но «все зависит от решения формального судебного спора». Генконсул выразил надежду, что ситуация разрешится положительно для украинских граждан.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время в Европе активизировались мошенники, которые нанимают украинских моряков якобы для легальной работы на судах, а на самом деле — для контрабанды и перевозки мигрантов. В итоге граждане Украины оказываются в тюрьмах Греции, Турции и Италии.

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