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Пьет только воду: отец Павла Гриба рассказал о голодовке сына
Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Павел Гриб продолжает свою протестную голодовку, которую он объявил после оглашения ему приговора Северо-Кавказского суда РФ, и уже неделю употребляет только воду. Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.
«Он правда ее (голодовку. Ред.) держит, не употребляет пищу, пьет только воду. Мы очень волнуемся, потому что ему это категорически запрещено», — рассказал Игорь Гриб.
Он констатировал, что матери Павла, которая в последний раз посещала сына в понедельник, 25 марта, не удалось отговорить сына от смертельной голодовки.
В этой ситуации Игорь Гриб обратился в МИД Украины с просьбой немедленно направить к Павлу украинских консулов.
Как известно, Павел Гриб с рождения страдает синдромом портальной гипертензии, которая тяжело влияет на внутренние органы и грозит внутренним кровотечением. Длительное содержание украинца в СИЗО катастрофически повлияло на его состояние и теперь он нуждается в оперативном вмешательстве. Тем не менее судьи закрыли глаза на процессе на его состояние и оставили без внимания даже рекомендацию врачей госпитализировать Гриба.
Северо-Кавказский суд РФ приговорил украинца к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
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