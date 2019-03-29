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Кровавое ДТП в Харькове: экс-адвокат Зайцевой оценила перспективу апелляции
Бывший защитник виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой Юлия Козырь прокомментировала свой выход из резонансного процесса и поддержала нового защитника — Юлию Плетневу, которая подала апелляцию на приговор Киевского районного суда. В комментарии интернет-ресурсу Kharkiv Today он рассказала, что договор с семьей Зайцевых был расторгнут по обоюдному желанию, с формулировкой «по соглашению сторон».
«Я расторгла договор с Зайцевой. По обоюдному желанию, по соглашению сторон. С текстом апелляции я не знакомилась», — сказала Козырь.
При этом адвокат не исключила, что новому защитнику удастся смягчить приговор.
«Прежде всего, обязательно суд должен был применить смягчающие обстоятельства — частичное возмещение ущерба пострадавшим и чистосердечное раскаяние… Эта норма императивная. Думаю, перспектива для апелляции в отношении Зайцевой есть», — сказала Козырь, которая вместе с Плетневой также защищает интересы харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
В СИЗО к Зайцевой неоднократно вызывали «скорую помощь», а ее адвокаты неоднократно обнародовали ее практически смертельные диагнозы.
26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор Зайцевой и Дронову. Их вину судья Виктор Попрас признал доказанной в полном объеме и приговорил обоих обвиняемых к десяти годам тюрьмы с запретом управлять транспортными средствами сроком на 3 года.
Стороны защиты обоих осужденных подали апелляцию на решение суда.
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