Британский парламент окончательно отверг договор по Brexit

Мир

В пятницу, 29 марта, Палата общин британского парламента в третий раз отвергла соглашение с Евросоюзом по Brexit. Не помогло даже выступление премьер-министра Терезы Мэй, которая пообещала уйти в отставку, если депутаты поддержат важный документ. Она напомнила всем, что это действительно последний шанс избежать нерегулируемого выхода Британии из состава ЕС,

Против соглашения высказались 344 депутата Палаты общин, за — 286.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сразу после голосования объявил, что созывает экстренный саммит ЕС. «Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля», — написал он в Twitter.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», на последнем саммите лидеров государств и правительств стран ЕС в Брюсселе было решено предоставить Великобритании короткую отсрочку по Brexit. Все зависело от решения Палаты общин. Если бы она проголосовала в поддержку договора, выход королевства из ЕС состоялся бы 22 мая на условиях, указанных в данном документе. Теперь Brexit должен произойти 12 апреля, и это будет так называемый «жесткий» развод — без каких-либо условий и соглашений.

Так будет, если созванный на 10 апреля Европейский совет не согласится предоставить Британию новую отсрочку. Для этого, о чем уже говорилось не раз, представители Соединенного Королевства должны четко сформулировать новые предложения. Правительство Мэй к этому явно не готово.

Британский парламент уже приступил к обсуждению альтернативных вариантов. Напомним, 27 марта Палата общин не поддержала ни один из восьми вынесенных на обсуждение сценариев, среди которых был и «жесткий» Brexit, и повторный референдум, и просто отказ от выхода из состава ЕС.

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