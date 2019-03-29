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Врачи боролись до последнего: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 29 марта
Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ назвало имя украинского военного, погибшего 29 марта на Мариупольском направлении. Это военнослужащий Десантно-штурмовых войск Дмитрий Степанович Костенюк.
Причиной гибели солдата стало смертельное осколочное ранение. Его он получил во время обстрела опорного пункта десантников на Приазовье из запрещенного вооружения — 120 мм минометов.
Отмечается, что за жизнь десантника военные медики боролись до последнего, но их усилия были тщетными.
Погибший десантник
При этом же обстреле еще один десантник получил огнестрельно-осколочные ранения, однако его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, всего с начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня,
А перед этим стало известно о значительном продвижении ВСУ, подразделения которых вышли к окраинам оккупированной Горловки.
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