Украина

Врачи боролись до последнего: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 29 марта

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ назвало имя украинского военного, погибшего 29 марта на Мариупольском направлении. Это военнослужащий Десантно-штурмовых войск Дмитрий Степанович Костенюк.

Причиной гибели солдата стало смертельное осколочное ранение. Его он получил во время обстрела опорного пункта десантников на Приазовье из запрещенного вооружения — 120 мм минометов.

Отмечается, что за жизнь десантника военные медики боролись до последнего, но их усилия были тщетными.

Погибший десантник

При этом же обстреле еще один десантник получил огнестрельно-осколочные ранения, однако его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, всего с начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в т. ч. в семи случаях зафиксировано применение оружия, запрещенного «минскими договоренностями». По позициям сил ООС российско-террористические войска выпустили 59 мин калибра 120 мм и 82 мм. В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано три обстрела укреплений ВСУ из минометов 120 мм (в районе Широкино) и из минометов калибру 82 мм (в районе Водяного).

А перед этим стало известно о значительном продвижении ВСУ, подразделения которых вышли к окраинам оккупированной Горловки.

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