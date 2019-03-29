Силы Операции объединенных сил понесли потери

Украина

На Донбассе 29 марта погиб украинский боец, еще двое его боевых побратимов получили ранения. Об этом пресс-центр Штаба Операции объединенных сил сообщил в соцсети. Обстоятельства гибели военнослужащего не приводятся. Напомним, 21 марта, во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб солдат Максим Сырин, а 22 марта — 19-летний военнослужащий с Прикарпатья Артур Бурлака.

Всего с начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в т. ч. в семи случаях зафиксировано применение оружия, запрещенного «минскими договоренностями». По по позициям сил ООС российско-террористические войска выпустили 59 мин калибра 120 мм и 82 мм.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано три обстрела укреплений ВСУ из минометов 120 мм (в районе Широкино) и из минометов калибру 82 мм (в районе Водяного).

Тем временем на Луганщине тяжелые минометы били в районе поселка Троицкое, Новоалександровка и Золотое-4, а в районе Зайцевого террористы применили стрелковое оружие.

Напомним, ранее стало известно о значительном продвижении ВСУ, подразделения которых вышли к окраинам оккупированной Горловки. До сих пор эта территория никем не контролировалась.

Тем временем в разведке рассказали о подозрительной активности боевиков накануне выборов.



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