18-летняя Билодид стала серебряным призером Гран-при по дзюдо (видео)

Спорт

Юная украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла серебряную медаль на Гран-при, проходившем в столице Грузии — Тбилиси.

На пути к решающей схватке наша соотечественница одолела хозяйку соревнований Наталию Кипшидзе (187-я позиция в мировом рейтинге в категории до 48 кг) и француженку Бландин Понт (62-я), а уже в финальной пульке оказалась сильнее двукратной чемпионки Европы и призера чемпионата мира и Олимпийских игр Евы Черновицки (12-я) из Венгрии.

В финале соперницей 18-летней украинки стала Мелани Клеман (15-я), которой, вопреки прогнозам, удалось победить Дарью и завоевать первую в карьере золотую медаль на Гран-при.

Что касается Билодид, то наша соотечественница, которая в Тбилиси открывала для себя новый сезон, это поражение прервало победную серию, которая насчитывала 38 схваток подряд. Последний раз юная украинская дзюдоистка проигрывала в августе 2017 года, уступив на дебютном для себя чемпионате мира Галбадрахын Отгонцэцэг из Казахстана. После этого Дарья выиграла восемь турниров, среди которых — чемпионаты мира среди взрослых и юниоров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские спортсмены стали призерами Кубка мира по дзюдо.

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