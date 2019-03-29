Политика

Порошенко анонсировал встречу в "нормандском" формате по вопросу миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу лидеров стран «нормандской» четверки сразу же после завершения избирательной кампании. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» 29 марта.

Он также подчеркнул, что переговоры в нормандском формате происходят при «абсолютной координации» с США.

Основной темой будущей встречи Порошенко назвал инициативу Украину о размещении миротворцев ООН на Донбассе и призвал отказаться от критики «минского формата».

«Ибо уникальность минских документов заключается том, что Путин подписался под документом, где стоит абсолютно четкое обязательство по выводу всех иностранных войск, о выводе тяжелой техники и артиллерии, передаче под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы, разоружении незаконных военных формирований», — объяснил Порошенко.

Все это может быть реализовано исключительно в условиях, когда будет принято решение Совета Безопасности ООН по голубых касках, которые выжмут российские войска, и разоружат незаконные формирования, открыв тем самым возможность для политического урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее в телеинтервью Порошенко заявил, что вводить миротворческую миссию как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минских договоренностей готова «львиная доля» стран-членов ООН, кроме Российской Федерации.

В свою очередь советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко в интервью «ФАКТАМ» подтвердил возможность того, что Россия применит вето к решению СБ ООН о введении миротворцев на Донбасс, однако выразил сомнение, что Кремль отважится на такой шаг, ведь это приведет к полной изоляции страны.



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