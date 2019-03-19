Украина

Порошенко назвал сроки начала переговоров о введении миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что после его победы на президентских выборах возобновятся переговоры о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» в понедельник в эфире телеканала ICTV.

«Сразу же после выборов Президента, когда Путин вынужден будет обеспечить возобновление переговоров по реализации Минских договоренностей и возобновления переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности ООН вопрос введения миссии миротворцев — классической и в соответствии со стандартами ООН», — отметил президент.

По его словам, львиная доля стран-членов ООН, кроме Российской Федерации, готовы вводить миротворческую миссию как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минских договоренностей.

Президент подчеркнул, что запуск миротворческой миссии поможет, чтобы оккупационные войска РФ оставили Донбасс, тяжелую артиллерию и технику вывели за пределы оккупированных территорий.

«У нас на сегодняшний день позиция разоружения незаконных вооруженных формирований, так называемых народных милиций, полиций и чего другого — будут немедленно разоружении голубыми касками ООН. И будет создан необходимый компонент для восстановления политической деятельности украинских партий на территории оккупированного Донбасса и мы сможем начинать политический процесс», — отметил Глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в эксклюзивном интервью нашему изданию, что миротворческая миссия на Донбассе станет возможной в том случае, если власти Российской Федерации согласятся на это.

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