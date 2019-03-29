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Полный декаданс: Даша Астафьева показала новые обнаженные фото
Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, ставшая звездой нового выпуска мужского журнала Playboy, снова порадовала поклонников серией снимков, на которых позирует обнаженной. Сексапильная артистка предстала в фотосессии в стиле декаданс. Новые эротические кадры Даша опубликовала на своей странице в Instagram, показав обнаженную грудь.
На черно-белых фото Даша позирует под пленкой, прикрыв соски черными накладками с кисточками. Дополняет образ модный черный чокер на шее.
«С декадансом по жизни», — загадочно подписала эротичный кадр Астафьева.
На другом фото дерзкая красотка позирует в краске, размазанной по телу.
Поклонникам звезды новая фотосессия пришлась по душе. В комментариях они отметили эстетику фотосессии и сексуальность Даши.
«Красивая. Атмосферное фото. Рассматриваю — и становится отчасти тоскливо, но эстетически приятно», «Как круто! Смотрю и восхищаюсь и фотографом и Дашей!», «Наконец-то, Даша, вы просто ослепительны и респект за фото!», «Пример красивой вкусной настоящей сильной сексуальной энергии. Это редкость», «Невероятная всегда!» — пишут под соблазнительными фото.
Ранее Даша Астафьева выпустила горячий клип на песню Playmate.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что участницы группы «НеАнгелы» Вика и Слава показали, как работают над своими сексуальными фигурами.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!