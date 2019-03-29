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Шоу-бизнес

«НеАнгел» Вика показала, как добиться стального пресса, а Слава похудела благодаря голоданию (фото, видео)

16:52 29 марта 2019 141
Виктория Смеюха
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участницы популярного дуэта «НеАнгелы» всегда отличались спортивными подтянутыми фигурами. Красотки поделились в сети, как добились таких шикарных результатов. Вика, которая собирается замуж, опубликовала фото и видео из спортзала, где она тренирует группы мышц на тренажерах с помощью тренера. Своим примером она показывает, чтобы получить такой стальной пресс и идеальное тело — нужно пахать.

В сети Вика показала, какие упражнения нужно делать для стройных ног, пресса, рук, спины… Даже подготовленной девушке это дается непросто.

Своими секретами красоты поделилась и коллега Виктории Слава Каминская. Она решила попробовать популярное среди звезд шоу-бизнеса интервальное голодание, с помощью которого худели недавно Анна Седокова и Анфиса Чехова.

Результаты эксперимента Слава показала в сети, опубликовав пикантное видео в белье.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

«Я результатом довольна, но куда-то спрятались груди, а муж сказал слишком худая, начинаю интервальное отъедание», — подписала видео Слава.

А ранее она показала фото, на котором позирует в белье, демонстрируя свою стройную фигуру.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что исхудавшая Анна Курникова станцевала на столе в бикини.

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