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«НеАнгел» Вика показала, как добиться стального пресса, а Слава похудела благодаря голоданию (фото, видео)
Участницы популярного дуэта «НеАнгелы» всегда отличались спортивными подтянутыми фигурами. Красотки поделились в сети, как добились таких шикарных результатов. Вика, которая собирается замуж, опубликовала фото и видео из спортзала, где она тренирует группы мышц на тренажерах с помощью тренера. Своим примером она показывает, чтобы получить такой стальной пресс и идеальное тело — нужно пахать.
В сети Вика показала, какие упражнения нужно делать для стройных ног, пресса, рук, спины… Даже подготовленной девушке это дается непросто.
Своими секретами красоты поделилась и коллега Виктории Слава Каминская. Она решила попробовать популярное среди звезд шоу-бизнеса интервальное голодание, с помощью которого худели недавно Анна Седокова и Анфиса Чехова.
Результаты эксперимента Слава показала в сети, опубликовав пикантное видео в белье.
«Я результатом довольна, но куда-то спрятались груди, а муж сказал слишком худая, начинаю интервальное отъедание», — подписала видео Слава.
А ранее она показала фото, на котором позирует в белье, демонстрируя свою стройную фигуру.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что исхудавшая Анна Курникова станцевала на столе в бикини.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..