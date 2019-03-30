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Стало известно, кто покинул четвертый эфир "Холостяка"

0:00 30 марта 2019 39
Никита Добрынин
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Четвертый эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) подарил девушкам свидания на Кипре. Никита пригласил Юлю, Аню, Марину и Софию провести с ним время в Айя-Напе. Две девушки вернулись со свидания с розами.

Холостяк вместе с участницами побывал на ферме по выращиванию роз, в купальне Афродиты и даже занялся виндсерфингом. Свидания Никиты с Мариной и Софией закончились нежными поцелуями.

— Мне кажется, я сделал все, чтобы девушки чувствовали себя раскованно, — признался Никита.

Для двух участниц четвертый эфир стал финальным в проекте. На Церемонии роз Никита Добрынин простился с 28-летней Анной и 23-летней Настей.

— Для меня важнее искренность здесь и сейчас, а не перед камерой, — сказал Никита, обращаясь к Ане. — У наших отношений нет продолжения.

- Не хочу давать тебе тщетных надежд, — сказал Никита, прощаясь с Настей. — Между нами не может быть ничего.

За сердце Холостяка продолжают бороться десять участниц.

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