Мир

Муж избил свою жену и обрил ее наголо за отказ танцевать для его друзей (печальное фото)

Молодая пакистанка Асма Азиз вышла замуж четыре года назад. Но примерно через полгода после свадьбы муж, Миан Фейсал, начал над ней издеваться. Он регулярно избивал и унижал девушку, а недавно жестоко наказал ее за отказ танцевать перед его друзьями, пишет eg.ru со ссылкой на The Sun.

Об этом Асма рассказала в шокирующем видеообращении, записанном для пользователей соцсетей. Девушке некуда идти, поскольку ее родители скончались. Поэтому она попросила помощи в Интернете.

Асма рассказала, как к мужу пришли друзья, и он приказал ей танцевать для них. После отказа Фейсал сорвал с нее одежду и вместе с одним из друзей избил ее. Потом Асму обрили наголо, а волосы сожгли. Также мужчины угрожали придушить ее.

Так Асма выглядит сейчас

На следующее утро молодая женщина втайне сбежала из дома и, ютясь в кризисном центре, записала упомянутое видео.

Сразу после побега девушка попыталась подать на мужа в полицию. Однако стражи правопорядка заявили, что примут заявление, если пострадавшая заплатит им определенную сумму. Асме также отказали в медицинской помощи.

«У меня не было денег, чтобы заплатить им», — вспоминает девушка.

Только после того, как ее видеообращение появилось в соцсетях, пакистанская полиция зашевелилась. Фейсала и его друга, помогавшего ему «воспитывать» жену, задержали. Сейчас дело расследуют, ожидается суд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский актер Марат Башаров зверски избил уже вторую жену Лизу Шевыркову, сломав ей нос.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter