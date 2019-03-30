«Вертушка» для Марса: в NASA успешно провели испытания дрона-вертолета Mars Helicopter (фото)

Наука и технологии

Представители Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.

Электрический летательный аппарат весом 1,8 килограмма находился в воздухе в общей сложности 75 минут. Отмечается, что летные испытания были проведены 27 марта в специальной барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским, — сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом.

Большая часть испытаний, которые проходит модель полета, была связана с демонстрацией того, как она может работать на Марсе, в том числе как машина работает при температурах, подобных Марсу. Может ли вертолет выжить и функционировать при низких температурах, в том числе в ночное время с температурами до минус 90 градусов по Цельсию.

«Готовясь к этому первому полету на Марс, мы зарегистрировали более 75 минут полета с инженерной моделью, которая была близка к нашему вертолету. Нам нужно было убедиться, что он работает так, как ожидалось», — говорит Мими Аунг, руководитель проекта Mars Helicopter в Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые планируют несколько небольших испытательных полетов перед отправкой вертолета. Он должен доказать, что способен работать в марсианских условиях, где ночные температуры могут опускаться до минус 90 градусов. Научные задачи, которые будет выполнять аппарат, пока неизвестны.

Разработки вертолета ведутся с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. На Марс доставить аппарат предполагается в феврале 2021 года. Если миссия пройдет успешно, то США станут первой страной, запустившей на другой планете летательный аппарат тяжелее воздуха.

Ожидается, что в феврале 2021 года вертолет достигнет поверхности Красной планеты, спрятанный в марсоходе Mars 2020. Через несколько месяцев он будет развернут и начнутся испытательные полеты на поверхности другого мира.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в NASA заявили о заинтересованности в привлечении Украины к проектам по исследованию Луны. Об этом сообщило в Facebook Посольство Украины в США по результатам встречи посла Валерия Чалого с администратором NASA Джимом Бриденштайном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter