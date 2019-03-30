Никакого секса после родов: Регина Тодоренко призналась, что забыла о супружеском долге

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко пригласила в гости на YouTube-шоу «Пятница с Региной» Анну Седокову. Девушки поболтали о личной жизни, и при этом хозяйка передачи пожаловалась, что после рождения ребенка ее взаимоотношения с мужем Владом Топаловым изменились, пишет «Дни.ру».

«Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс? Как не забыть об этом? Как себе напомнить?» — попросила совета теледива.

Анна Седокова посоветовала подруге чаще читать письма, которые Топалову пишут поклонницы. По мнению певицы, даже гипотетическое наличие соперницы может усилить мотивацию.

Регина призналась, что у нее есть пароль от Instagram-аккаунта мужа. Иногда она читает, то, что пишут ему женщины. Тодоренко намекнула, что некоторые сообщения действительно могут взбодрить.

Также в беседе с певицей телеведущая призналась, что многие считают, что Топалов женился на ней из-за беременности. По словам Регины Тодоренко, это в корне неверно.

«Я выходила замуж. Когда была беременна и все писали: „А понятно, она выходит замуж, потому что залетела“. Я такая» Как?" Мы жили какое-то время как в гражданском браке, мы уже знали, чего мы хотим, наверняка знали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба, да какая разница. Свадьба у нас будет вообще в мае", — отметила Регина Тодоренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», певец Влад Топалов опубликовал в своем Instagram «гневный» пост, в котором выразил возмущение поведением своей жены Регины Тодоренко и коллеги по цеху Сергея Лазарева.

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