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Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену и друга (видео)
Муж проживающей в РФ украинской телеведущей Регины Тодоренко, певец Влад Топалов опубликовал в своем Instagram «гневный» пост, в котором выразил возмущение поведением своей жены Регины Тодоренко и коллеги по цеху Сергея Лазарева.
В свое публикации он заявил о том, что близкие ему люди слишком сильно заняты своими делами и не могут найти для него времени.
Топалов отметил, что у его жены вышел новый сезон шоу «Пятница с Региной», а сейчас она «греет одно место на солнце», а Лазарев занялся съемками нового клипа, поэтому режиссер видео Константин Черепков не успел закончить сценарий для видео самого Топалова.
«Все это не было бы проблемой, если бы ХОТЬ ОДНА ИЗ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ ПРИСЛАЛА ХОТЬ ОДИН ТИЗЕР МНЕ, ХОТЬ ОДНУ ССЫЛКУ, ХОТЬ ОДИН ВИДОС, для всех этих свайпов, @…яйпов,
В конце записи он добавил, что его публикация является шуткой, и он любит и гордится Региной и Лазаревым.
Подписчики Топалова заявили, что их восхитили отношения в его семье.
«Вы такая классная пара!!! Восхищаюсь вами», «Супер пост», «Вы классные, очень легкие и светлые ребята!!! Счастья вам и вашей семье», — пишут комментаторы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заболевший Влад Топалов сорвал концерт.
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