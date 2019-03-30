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Миранда Керр объявила о беременности спустя 10 месяцев после того, как родила Эвану Шпигелю сына

7:16 30 марта 2019 118
Миранда и Эван
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

35-летняя австралийская супермодель Миранда Керр и ее 28-летний муж-миллиардер Эван Шпигель снова станут родителями. Миранда объявила о своей беременности спустя десять месяцев после того, как родила Эвану сына Харта. «Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут возможности приветствовать нового члена семьи», — говорится в заявлении.

Основатель Snapchat и бывший «ангел» компании Victoria's Secret поженились в мае 2017 года. Помимо Харта, появившегося на свет в мае прошлого года, Шпигель и Керр воспитывают также восьмилетнего Флинна — ребенка Миранды от первого брака, со звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом. Миранда и Орландо были женаты с 2010 по 2013 год.

Блум, как сообщали «ФАКТЫ», недавно объявил о своей помолвке с певицей Кэти Перри.

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