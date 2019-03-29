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55-летняя женщина родила собственную внучку, выносив ребенка для дочери, у которой нет матки (фото)

55-летняя жительница Уэльса Эмма Майлс родила свою собственную внучку. Она выступила в роли суррогатной матери, поскольку у ее 31-летней дочери Трейси с рождения отсутствует матка. Диагноз синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ) Трейси поставили в возрасте 15 лет, когда у нее так и не начались месячные. Она была убита горем, так как уже с детства мечтала стать матерью.

В 2016 году Трейси обручилась с Адамом Смитом. Через какое-то время пара решила обратиться к врачам. Трейси, чьи яичники функционируют нормально, прибегла к помощи ЭКО, чтобы зачать ребенка. А получившийся эмбрион подсадили в матку Эммы.

Будущая бабушка и суррогатная мама специально сбросила лишний вес (около 38 килограммов), чтобы обеспечить нормальное протекание беременности.

Здоровая девочка по имени Эви появилась на свет путем кесарева сечения. А две недели спустя после ее рождения счастливые Трейси и Адам поженились. «Я так благодарна моей маме за этот удивительный подарок нам», — приводит издание Daily Mail слова Трейси.

По британским законам суррогатная мать получает родительские права на ребенка. Именно поэтому Трейси и Адам побоялись привлекать к делу постороннюю женщину. Сейчас мистер и миссис Смит оформляют официальные бумаги на удочерение собственной биологической дочери.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина с двумя матками родила сына, а через месяц — двойняшек.



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