Отжали пансионаты: одиозный экс-регионал пожаловался на экспроприацию имущества в Крыму

Украина

Оккупационные «власти» аннексированного Крыма «отжали» у экс-регионала Олега Царева два пансионата в Алуште — «Днепр» и «ХИИТовец», которые его фирма получила в аренду в 2015 году. Об этом обиженный экс-депутат Верховной Рады рассказал журналистам, пишут Крым.Реалии.

Причем вопрос продажи имущества пансионатов перед российским парламентом Крыма инициировал лично глава «Госсовета Крыма» Сергей Аксенов.

Царев арендовал пансионаты через фирму «Сельбилляр», оформленную на его супругу и мать. Эта и другие подконтрольные ему фирмы взяли на себя обязательства по реконструкции и развитию сразу шести крымских санаториев — в Алуште, Ялте и Евпатории. Стоимость каждого из проектов превышала 1 млн рублей. В соответствии с соглашениями, проекты планировалось реализовать до 2064 года.

Однако Совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора, а добиться их восстановления через суд не удалось.

Царев утверждает, что с семьей успел вложить в проекты более 10 миллионов рублей, и намерен продолжать судебные тяжбы до победы.

«Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается» — жалуется Царев.

Напомним, в начале марта 2019 года свою последнюю недвижимость в Крыму продал сын беглого президента Украины Виктора Януковича Александр. Это был пляжный павильон в Ялте. А в ноябре 2018 года под санкции США из-за российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма попали известные крымские санатории.



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