27.11 / 27.43 30.41 / 30.91
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Рианна произвела фурор, опубликовав фото в прозрачном нижнем белье

8:20 30 марта 2019 313
Рианна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская поп-звезда барбадосского происхождения Рианна опубликовала у себя в Instagram снимки, которые привели в восторг ее фанатов. 31-летняя певица, рекламируя нижнее белье своего собственного бренда Savage x Fenty, позирует в прозрачном желтом комплекте — трусиках и топе.
Однако поклонники рассматривали не столько белье, сколько сногсшибательную фигуру певицы, оставляя лестные комментарии. Новая коллекция Рианны поступит в продажу уже 1 апреля.

Ранее певица также снялась в не менее сексуальной рекламной фотосессии своей косметической линии Fenty Beauty (в частности, продвигая хайлайтер для тела Body Lava), надев золотистое мини-платье.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Рианна подала в суд на собственного отца, наживающегося на ее имени.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Киев
+6

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины