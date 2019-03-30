Рианна произвела фурор, опубликовав фото в прозрачном нижнем белье

Шоу-бизнес

Американская поп-звезда барбадосского происхождения Рианна опубликовала у себя в Instagram снимки, которые привели в восторг ее фанатов. 31-летняя певица, рекламируя нижнее белье своего собственного бренда Savage x Fenty, позирует в прозрачном желтом комплекте — трусиках и топе.

Однако поклонники рассматривали не столько белье, сколько сногсшибательную фигуру певицы, оставляя лестные комментарии. Новая коллекция Рианны поступит в продажу уже 1 апреля.

Ранее певица также снялась в не менее сексуальной рекламной фотосессии своей косметической линии Fenty Beauty (в частности, продвигая хайлайтер для тела Body Lava), надев золотистое мини-платье.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Рианна подала в суд на собственного отца, наживающегося на ее имени.

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