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Рианна подала в суд на собственного отца, наживающегося на ее имени (фото)
Певица Рианна, недавно представившая новую коллекцию сексуального белья, подала в суд на своего собственного отца. 30-летняя уроженка Барбадоса обвиняет родителя в том, что он пытается нажиться на ее имени. Рианна, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти, заявила, что Рональд Фенти и его партнеры незаконно используют название бренда Fenty, который ассоциируется с ней. Они создают ложное впечатление у спонсоров, что действуют от имени и с согласия певицы. Рональд также пытался договориться о концертном туре с участием Рианны в Латинской Америке за 15 миллионов долларов и нескольких выступлениях в США — без ее на то разрешения.
Как сообщает CBS News, отец Рианны создал агентство по поиску талантов под названием Fenty Entertainment и хочет использовать имя своей дочери для прибыли. Рианна неоднократно просила Рональда отказаться от этой идеи, но просьбы были проигнорированы.
Сама поп-звезда выпускает под брендом Fenty косметику и одежду. Певица намерена добиться наложение запрета на использование отцом ее торговой марки. Дело будет рассматривать федеральный суд Калифорнии.
У Рианны с отцом всегда были довольно сложные отношения. Родители Рианны развелись, когда ей было 14 лет. Отец неоднократно избивал мать на глазах у детей. Тем не менее поп-звезда никогда не рвала с ним отношений.
Певица была недовольна откровениями отца с прессой после того, как она скандально рассталась со своим бывшим бойфрендом — избившим ее певцом Крисом Брауном. В интервью 2011 года она говорила, что чувствует себя преданной отцом, нагромоздившим кучу лжи. Позже Рианна и Рональд помирились. В 2016 году поп-звезда купила папе дом на Барбадосе за 1,8 миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна дала мастер-класс по макияжу, который стал хитом YouTube.
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