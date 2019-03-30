27.16 / 27.43 30.46 / 30.91
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве руководители Украины помолились за честные выборы (фото, видео)

12:56 30 марта 2019 162
Молебен
Инф. «ФАКТОВ»

На Владимирской горке в Киеве прошла совместная молитва за честные и мирные президентские выборы, в которой приняли участие предстоятели церквей Украины, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также руководство украинского государства — президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены правительства. Напомним, ранее в Одессе молились за освобождение военнопленных украинских моряков.

«Было принято решение, чтобы сегодня, в „день тишины“ была молитва за Украину. За мудрость украинского народа, за Божью волю, чтобы он помог Украине защищать свою независимость», — сказал перед молитвой Порошенко.

Ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициировали объявление 30 марта 2019 года днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов в Украине.

Напомним, патриарх Иерусалимский Феофил пообещал молиться за мир и процветание в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Киев
+8

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины