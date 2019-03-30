В Киеве руководители Украины помолились за честные выборы (фото, видео)

Украина

На Владимирской горке в Киеве прошла совместная молитва за честные и мирные президентские выборы, в которой приняли участие предстоятели церквей Украины, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также руководство украинского государства — президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены правительства. Напомним, ранее в Одессе молились за освобождение военнопленных украинских моряков.

«Было принято решение, чтобы сегодня, в „день тишины“ была молитва за Украину. За мудрость украинского народа, за Божью волю, чтобы он помог Украине защищать свою независимость», — сказал перед молитвой Порошенко.

Ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициировали объявление 30 марта 2019 года днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов в Украине.

Напомним, патриарх Иерусалимский Феофил пообещал молиться за мир и процветание в Украине.

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