Два украинских боксера завоевали чемпионские пояса (фото)

Спорт

Перспективный украинский боксер Георгий Лашко (7 побед, 4 из них — нокаутом) завоевал первый в карьере чемпионский пояс. В бою за титул IBF Belt&Road в полулегком весе, который проходил в Китае, Георгий победил по очкам опытного японского боксера 33-летнего Рио Такенака (18 побед, 11 из них — нокаутом, 5 поражений).

Примечательно, что это был первый поединок, который наш 19-летний соотечественник (на фото с тренерами) проводил за пределами Украины, — предыдущие свои поединки Георгий проводил исключительно в Харькове.

А в канадском Торонто в рамках вечера бокса компании Lee Baxter Promotions свои бои провели еще три украинских боксера. Станислав Скороход (18 побед, 15 из них — нокаутом, 2 поражения) в первом среднем весе нокаутировал во втором раунде Хосе Луиса Цунигу из Мексики (16 побед, 9 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), а Александр Войтенко (3 победы, 2 из них — нокаутом), выступающий в среднем весе одержал победу техническим нокаутом над еще одним представителем Мексики Адрианом Аренасом (4 победы, 8 поражений).

В титульном же бою за пояс WBA/NABA в супертяжелом весе Вячеслав Тесленко (16 побед, 12 из них — нокаутом) единогласным решением судей одолел бразильца Фабио Мальдонадо (26 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения).

* Вячеслав Тесленко

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяж Руденко проиграл немцу поединок за пояс чемпиона Европы.

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