В телефоне задержанного "соратника" Саакашвили нашли переписку с агентом ФСБ

Происшествия

Служба безопасности Украины задержала скрывавщегося от правоохранителей гражданина Грузии Вано Надирадзе, который официально находился в розыске и незаконно попал в Украину с территории Молдовы.

Неожиданностью стало обнаружение на смартфоне задержанного переписки с агентом российских спецслужб Николаем Дульским, которая свидетельствует о координации действий задержанного по дестабилизации политической ситуации в Украине.

Задержание

По данным СБУ, Дульский является лидером радикальной организации «Наждак» и с 2015 года ведет активную антиукраинскую деятельность. В Украине он находится в розыске за угрозу убийства.

Напомним, в декабре 47-летнего гражданина Грузии Вано Надирадзе задержали в 20 метрах от границы с Молдовой, когда он двигался в сторону пункта пропуска «Кельменцы», а перед этим Надирадзе и еще семерых граждан Грузии принудительно вернули на родину под предлогом, что их деятельность «противоречила интересам национальной безопасности Украины».

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