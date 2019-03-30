Во Львове грабители связали и бросили умирать двух пожилых женщин: шокирующие подробности и фото

Происшествия

В Львове нашли мертвыми двух пенсионерок в частном доме на тихой улочке престижного района Львова. Матери было 82 года, дочери — 62. Обе связаны. В результате чего наступила смерть — пока не ясно, потому что тела уже изрядно разложились и телесные повреждения их уже трудно разглядеть. Об этом написала в Facebook глава полицейской комиссии Национальной полиции Львовской области Виктория Балицкая.

«Только экспертиза установит как были убиты эти женщины. В доме беспорядок — кто-то что-то искал. Пропало ли что — пока не известно. Полицию вызвали родственники погибших, которые живут рядом в соседнем доме. Они не видели в последнее время пенсионерок и те на связь не выходили. Вот и начали беспокоиться за них», — написала она.

По ее словам, погибшие были обычными скромными пенсионерами и жили тихо. Мать болела и редко выходила из дома. Полиция просит всех, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии этого преступления, звонить на 102.

Как писали «ФАКТЫ», в одном из сел Знаменского района Кировоградской области на днях нашли скелет. Останки тела обнаружил местный житель, обрабатывавший землю на тракторе. Также нашлись фрагменты одежды. Предполагают, что останки могут принадлежать 16-летней Диане Хриненко, пропавшей в августе 2018 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter