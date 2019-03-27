Под Знаменкой нашли скелет девушки, вероятно пропавшей прошлым летом: подробности резонансного дела

Происшествия

В одном из сел Знаменского района Кировоградской области нашли скелет. Останки тела обнаружил местный житель, обрабатывавший землю на тракторе. Также нашлись фрагменты одежды. Местные СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что найдены куски одежды белого и красного цвета и женская сумочка, в которой был гребень для волос, медицинский пластырь и монеты. Тут же появились предположения, что останки могут принадлежать 16-летней Диане Хриненко, пропавшей в августе 2018 года.

Девушка жила в селе Субботцы — это в двенадцати километрах от места, где сейчас обнаружили тело. По предварительным данным, останки принадлежали женщине. Цвет найденной одежды совпадает с описанием наряда, в котором была Диана Хриненко в день исчезновения: на девушке были белые брюки, белая блузка и красный кардиган.

В полиции заявили: тело действительно может принадлежать пропавшей Диане Хриненко.

«Мы не исключаем, что останки тела принадлежат этой девушке, — цитирует начальника Кировоградского областного управления полиции Романа Козьякова местное издание CBN. - Но окончательный ответ пока дать нельзя — сейчас назначаются экспертизы, после проведения которых мы сможет дать ответы на все вопросы».

Роман Козьяков уточнил изданию, что останки обнаружили в поле на глубине 60 сантиметров. Почему их не нашли раньше, не известно — ведь после исчезновения девушки и полиция, и волонтеры прочесывали все близлежащие территории. Но именно на этом поле, по словам Романа Козьякова, сотрудников полиции тогда не было.

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«ФАКТАМ» удалось связаться с мамой пропавшей Дианы Хриненко Еленой. По словам женщины, пока что она не может ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.

- В прессе уже пишут, что я якобы кого-то опознала. Что там можно было опознать? Я пока ничего толком и не видела. Остается только ждать результатов экспертизы, — сказала «ФАКТАМ» Елена.

Что известно о загадочном исчезновении Дианы? 16-летняя девушка пропала в ночь на 25 августа. Вечером 24 августа она вместе с подружками пошла в местный бар отпраздновать День независимости. Как потом рассказывали сотрудники этого бара, Диана была трезвой, вела себя абсолютно адекватно. Она вышла из бара около половины первого ночи. Выходила сама — подруга, вместе с которой она отдыхала, ушла раньше. Известно, что, возвращаясь домой, Диана разговаривала по телефону со своим парнем — военным, который в тот момент был на службе в Киеве. Парень потом рассказывал, что неожиданно услышал в трубке крик Дианы и звуки борьбы. Девушка закричала, что она вся в крови — и на этом прервалась связь. Парень тут же позвонил Дианиной подруге, а та в свою очередь стала звонить Дианиной маме. Не дозвонившись (у Елены был отключен звук на телефоне), подруга прибежала к Диане в дом. Тогда и выяснилось, что домой Диана не вернулась. Родные и друзья девушки начали поиски и обратились в полицию.

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О поисках девушки каждый день сообщали едва ли не все центральные телеканалы. Кроме полицейских, свое расследование проводили местные жители. Люди сутками прочесывали окрестности, но безуспешно. Возле дома Дианы вскоре обнаружили ее мобильный телефон. Аппарат был в крови.

Диана Хриненко

- На дороге тоже были следы крови, — рассказала «ФАКТАМ» местная жительница, попросившая не называть ее имени. - Уже тогда стало ясно, что произошло что-то ужасное. Но мы все же думали, что Диану похитили и держат в заложниках. Лена (мама Дианы) даже записывала видеообращение к похитителям, в надежде, что те выйдут на связь. На мысль, что это могло быть похищение, наталкивало еще и то, что след Дианы обрывался возле дороги. Мы думали, что ее могли увезти на машине. Кстати, на месте, где оборвался след, обнаружили самодельную цепочку с иконой. У Дианы такой цепочки точно не было. Говорят, такие цепочки часто делают на зоне…

Не представляю, у кого мог быть мотив убить Диану. Это прекрасная девочка, у нее было врагов. Умница, всегда приветливая и дружелюбная. Она прекрасно училась, побеждала на школьных олимпиадах. В школе ее любили, среди друзей она пользовалась авторитетом. А учителя называли принцессой Дианой. Она была настоящей красавицей. Уже после ее исчезновения стали всплывать неприятные вещи. Например, оказалось, что в селе у Дианы были завистницы. Одна девочка призналась, что украла клок Дианиных волос и носила их местной ворожке — чтобы та сделала заговор на смерть. Говорит, завидовала Диане из-за того, что та пользовалась успехом у мальчиков.

- Почему Диана так поздно возвращалась домой одна?

- Ее подружка рассказывала, что парень Дианы (тот самый военный) — очень ревнивый и не хотел, чтобы Диану кто-то провожал. Хотя желающих всегда хватало. На самом деле до случая с Дианой у нас многие возвращалась из кафе в позднее время. Это село, тут вроде бы все всех знают, безопасно… Теперь все уже понимают, что это не так. Когда Диана пропала, ее действительно искали всем селом. Поиски не прекращались ни днем, ни ночью. Каждый день ребята-добровольцы проходили по 150 гектаров земли. Прочесывали все фермы, лесопосадки, заброшенные помещения, заходили в каждый дом. Водолазы исследовали все водоемы. Говорили, что отработали территорию в радиусе 25 километров. А ведь место, где сейчас нашли останки, значительно ближе. Неужели там никто не смотрел? Все еще хочется верить, что это не она, и Диана жива. Хотя надежды все меньше. Если бы ее действительно похитили, преступники наверняка бы уже вышли на связь.

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Вскоре после исчезновения Дианы Хриненко в СМИ появилась информация о задержании двух подозреваемых. Речь шла о мужчинах с уголовным прошлым (оба были судимы), которые той же ночью неподалеку от места, где последний раз видели Диану, угнали автомобиль. Но доказательств их причастности к исчезновению девушки не обнаружили. На данный момент подозреваемых в деле нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об исчезновении 12-летней девочки в Кропивницком. Катю искали несколько дней, пока не нашли ее тело на выезде из города. Девочку зарезали. Позже выяснилось, что это сделала ее мать, страдающая психическим расстройством. Недавно стало известно, что суд обязал женщину проходить принудительное лечение в психиатрической клинике.

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