Политика

Глава избиркома испортила сотни бюллетеней, посчитав, что кандидат снялся с выборов: ей грозит тюрьма

Во Львовской области глава одной из участковых избирательных комиссий испортила 180 бюллетеней, поставив штамп «выбыл» напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины, поскольку считала, что он «снялся с выборов». Об этом сообщили в Национальной полиции Львовской области.

«28 марта глава участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом. Обнаружив ошибку, 29 марта женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию», — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что в избирательных бюллетенях останутся фамилии кандидатов в президенты, по которым не было решения комиссии об отмене регистрации.

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