Украина

В ЦИК объяснили ситуацию с наличием в бюллетенях фамилий кандидатов, снявшихся с выборов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что в избирательных бюллетенях останутся фамилии кандидатов в президенты, по которым не было решения комиссии об отмене регистрации.

Напомним, экс-председатель Верховной Рады, кандидат в президенты от Социалистической партии Александр Мороз 27 марта заявил, что не будет участвовать в президентской гонке.

В ЦИК напомнили, что кандидаты на пост президента, которые передумали баллотироваться, должны были обратиться в комиссию с письменным заявлением об отмене регистрации «в любое время после регистрации, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов, т. е. 7 марта 2019 года».

Если же заявление об отмене регистрации поступит от кандидата после 7 марта, то комиссия его не будет рассматривать, решение по нему приниматься не будет. Фамилия такого кандидата останется в избирательном бюллетене.

При этом в ЦИК отметили, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

По состоянию на 28 марта 2019 года ЦИК зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса.

«Просим довести до сведения всех участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины требования части седьмой статьи 72 Закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа „Выбыл“ без решения Центральной избирательной комиссии запрещается, обратив их внимание, что согласно части девятой пятой статьи 72 Закона лица, виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом», — говорится в сообщении ЦИК.

Ранее свои кандидатуры с выборов президента сняли Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос, Дмитрий Добродомов и Евгений Мураев.

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