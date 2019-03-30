Украина

Путин — лалалала: в сети "отмечают" юбилей хита харьковских ультрас про президента России

В сети пишут о годовщине известного хита харьковских ультрас о президенте России Владимире Путине.

«Сегодня ровно 5 лет бесмертному хиту. За эти пять лет он не потерял актуальности, продолжает завоевывать сердца людей по всему миру, а в Украине уверенно остается хитом номер 1», — пишет Александр Ворошило в Facebook.

«Из песни слов не выбросишь», — пишет один из пользователей в соцсетях.

«Люблю этот хит! Наверное, всю жизнь буду напевать!» — пишет другой.

«Легендарно!» — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», год назад российская группа «Ленинград» посвятила один из своих хитов хозяину Кремля. Начало песни весьма красноречивое: «Путина, конечно, жалко: столько лет одно и то же». В свойственной им манере музыканты знатно потроллили Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter