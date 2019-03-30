Украина

Восемь килограммов меда из осины: на Полтавщине в старом дереве сделали необычную находку

Необычный «клад» обнаружили работники частного предприятия из райцентра Лохвица Полтавской области, которых местный совет нанял спилить аварийные деревья. В старой осине, росшей рядом с жилыми домами на улице Преображенской, они обнаружили огромное, более метра в диаметре, пчелиное гнездо, наполненное медом. Неизвестно, сколько лет назад соты были заполнены целебным продуктом, но пчел — ни живых, ни мертвых — в трухлявом стволе не оказалось.

«Соты — очень тонкие — располагались на высоте восьми метров от земли и были аккуратно запечатаны воском и прополисом, — рассказал собственник пилорамы Александр Шустов. — Лишь по счастливой случайности работник, распиливавший поваленное дерево, ствол которого держался, по сути, на одной коре, не вогнал в пчелиное гнездо пилу. Поэтому его удалось извлечь целым и невредимым. Меда в сотах оказалось килограммов восемь. Сколько ему лет, никто не скажет».

Работники пилорамы поделились находкой с сотрудниками городской службы по благоустройству и работниками коммунального предприятия «Лохвица». Все отмечают необычный вкус дикого меда — с тонкими нотками горечи и кислинкой.

Пчеловоды говорят, что рои иногда улетают с пасек и селятся в дуплах либо на чердаках. Оттуда их могут выгнать синицы, шершни, птицы-пчелоеды.

Напомним, ранее на индонезийском острове Бачан обнаружили самую большую в мире пчелу, которая считалась вымершей. Последний раз так называемую гигантскую пчелу Уоллеса или Megachile pluto видели в живой природе в 1981 году. Пчела этого вида размером примерно с мышь или с большой палец взрослого человека.

Фото из газеты «Панорама Полтавщины»

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