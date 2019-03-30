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Координатора грузинских "барсеточников" выдворили из Украины (видео)
Известного криминального авторитета из Грузии по прозвищу Валера Кутаисский выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 5 лет. Об этом сообщили в Национальной полиции Киева.
Так, 40-летний «вор в законе» прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы — вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего направился в Харьков.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, известно, что вора «короновали» в 2002 году в Москве, у него несколько судимостей за тяжкие преступления (наказание отбывал в местах лишения свободы в Грузии).
«В Украине „Валера Кутаисский“ намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность „барсеточников“. Кроме того, „вор в законе“ собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых „сходках“ для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния», — сказал Крищенкко.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в полиции Украины заявили, что располагают информацией о прибытии в нашу страну во время президентстких выборов 31 марта «воров в законе».
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