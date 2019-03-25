Тревожные выборы: полиция ожидает нашествия в Украину "воров в законе"

Происшествия

Полиция Украины располагает информацией о прибытии в нашу страну во время президентстких выборов 31 марта «воров в законе». Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее столичные правоохранители сорвали встречу криминальных авторитетов, которых на «сходку» позвал «вор в законе» по кличке «Сфан».

Во время проведения видеоселекторного совещания с участием руководителей центрального аппарата и территориальных подразделений Нацполиции, Аброськин отметил, что цель таких «визитов» — дестабилизировать ситуацию в государстве во время проведения избирательного процесса.

«Сейчас в разрезе проведения предвыборного процесса, мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны „воров в законе“. Их „визиты“ имеют целью дестабилизировать ситуацию во время выборов. Поэтому подчеркиваю, оперативно реагировать и взаимодействовать с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой», — нацелил Аброськин сотрудников Нацполиции.

По словам генерала Аброськина, на территории с 1 марта по 31 мая этого года проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант». С 16 марта проходит практический этап мероприятий.

«С начала практического этапа операции „Мигрант“ иностранцами совершено 93 уголовных правонарушения. Граждане другой страны совершили 13 краж. Также полицейские установили 43 факта подделки документов, еще шесть фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков и пять — незаконного оборота оружия», — отметил генерал.

Он добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлено 34 уголовных производства.

Кроме того, полицейскими выявлено более 1600 нарушений административного законодательства с участием иностранцев, в частности — 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Напомним, в начале марта из Украины сотрудники СБУ и прокуратуры выдворили известного «вора в законе» по кличке «Дато», представителя криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа. Для «Дато» введен запрет на посещение Украины сроком на три года.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине постоянно проживают около 20 так называемых «воров в законе».

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