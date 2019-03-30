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Украина

Омелян рассмешил сеть своим постом в Facebook

21:22 30 марта 2019 73
Владимир Омелян
Инф. «ФАКТОВ»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян рассмешил сеть перепиской со своей матерью о продлении поезда «Интерсити» из Ивано-Франковска в Черновцы. Об этом на своей Facebook-странице сообщила пресс-секретарь министерства Марина Томко.

В частности, под одним из сообщений министра в соцсети появился комментарий черновчанина Богдана Старика, который призвал чиновника посодействовать продлению поезда «Интерсити» № 749/750 из Ивано-Франковска в Черновцы.

«Соответствующие письма с предложениями были вам переданы. Сейчас Черновцы, пожалуй, единственный областной центр, имеющий только один поезд в Киев», — написал Старик.

Под комментарием черновчанина еще один человек поддержала эту идею:

«Присоединяюсь к вашей просьбы, тем более перед туристическим сезоном, ведь Черновцы — жемчужина региона», — написала пользователь Марта Омелян.

«Мама, я стараюсь!» — написал под сообщением министр Омелян.

Как писали «ФАКТЫ», недавно «Укрзалізниця» попала в очередной скандал. Так, поезд Солотвино-Львов прибыл на станцию без 11-го вагона, хотя билеты в этот вагон были проданы.

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