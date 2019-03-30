Забыли прицепить вагон: "Укрзалізниця" снова оскандалилась

Украина

Поезд Солотвино-Львов прибыл на станцию без 11-го вагона, хотя билеты в этот вагон были проданы. Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Ивашко.

«Поезд Солотвино-Львов. Эти все люди имеют билеты на 11 вагон, который забыли подцепить», — написал он.

Отметим, что «Укрзалізниця» часто попадает в скандалы. Так, недавно пассажиры поезда № 070-Д. Мариуполь — Львов обнаружили странную находку в купе — багажный отсек под сидением был заполнен углем.

А в начале марта в сети показали поездку «с ветерком» на пригородном поезде. Так, в тамбуре, где ехали не поместившиеся в вагон пассажиры, в течение поездки не закрывалась дверь. Автор видео за кадром пошутил, что перевозчики могли бы ремни безопасности организовать, как в автомобиле, раз уж двери не закрывают.

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