«Дубль» Месси принес «Барселоне» победу в каталонском дерби: видеообзор матча

Спорт

Судьбу поединка 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол» (2:0) решили два гола Лионеля Месси. Сначала на 71-й минуте форвард забил со штрафного, а на 89-й отличился еще раз.

Кстати, точные удары 31-летнего аргентинца в каталонском дерби стали его 40-м и 41-м голами в сезоне во всех турнирах. Феноменально: Месси забивает как минимум 40 мячей в 10 сезонах подряд.

Более того, Лео провел 675-й матч за каталонский клуб, опередив по этому показателю Андреса Иньесту. Больше поединков в футболке «Барселоны» только у Хави (767).

Да и по количеству побед в чемпионате Испании (334) аргентинец сравнялся с рекордсменом — бывшим голкипером «Реала» Икером Касильясом.

Добавлю, что с 29 точными ударами Лионель Месси более чем уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании, опережая своего ближайшего преследователя (партнера по атаке «Барсы» Луиса Суареса) на 11 мячей.

Положение лидеров: 1. «Барселона» — 69 (29); 2. «Атлетико» — 56 (28); 3. «Реал» — 54 (28); 4. «Хетафе» — 46 (29).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» показала лучший гол в истории клуба.

Фото Twitter ФК «Барселона»



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