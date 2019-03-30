Происшествия

Иголки под ногти — еще не самое страшное: открылась правда об ужасах бердянской колонии

Заключенные Бердянской исправительной колонии № 77, где ранее жестоко надругались над 23-летним ветераном АТО, также пожаловались на пытки, избиения и вымогательство денег.

Стоит отметить, что эта колония — минимального уровня безопасности с общими условиями содержания. Здесь отбывают наказание впервые осужденные мужчины за преступления небольшой и средней тяжести, сообщает «Слідство.Інфо».

Так, в основном силу к заключенным применяют старший дневальный участка карантина Валерий Самило, пятеро заключенных-дневальных и трое сотрудников колонии: Василий Глушич, Александр Попов и Андрей Белов.

В колонии выработана схема вымогательства: новоприбывших избивают «до потери пульса», пытают и, угрожая, требуют деньги за то, чтобы унижение уменьшились. Большинство родственников идут на контакт и пересылают деньги.

Так, помощники администрации и работники колонии заставляли новоприбывших звонить родителям и просить перевести деньги на карточки неизвестных людей. За это обещали прекратить издеваться, «улучшить условия» и обеспечить «лучшую работу». Все это происходило якобы с ведома администрации.

«Вызывает к себе Самило в каптерку. Засовывает руку за шкаф и извлекает биту алюминиевую, на ней еще наклейка „Бандитка“. И начинает бить. В участке карантина вставляли иголки под ногти, плоскогубцами зажимали пальцы. А на отряде брали иглу, в песок и пихали сюда (заключенный показал на гнойную рану на кисти. — Ред.). Били в оперчасти. Говорили, если будем что-то говорить, то еще хуже будет», — рассказал осужденный на год лишения свободы Сергей Подложнюк, добавив, что если он вернется туда, то его убьют.

Сведения заключенных журналистам подтвердили несколько сотрудников колонии. Они рассказали, что только в феврале этого года умерло двое осужденных.

«У нас умирают люди. Мы неоднократно об этом говорили, но администрация закрывает нам рот», — отметил один из работников колонии.

Как писали «ФАКТЫ», в Бердянске в исправительной колонии № 77 заключенные надругались над 23-летним ветераном АТО Александром. По словам правозащитников, Александра пять раз изнасиловал рецидивист по прозвищу Полоса.

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