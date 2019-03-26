Стало известно, кого обвиняют в изнасиловании ветерана АТО в бердянской колонии

Происшествия

Во вторник, 26 марта на пресс-конференции в Киеве адвокат Олег Колбанцев, который вместе с правозащитниками проводит расследование заявления матери ветерана АТО об изнасиловании ее сына в бердянской колонии № 77, сообщил, кто совершил это преступление.

— Психиатр колонии Станислав Бондаренко сообщил нам фамилию, имя и отчество заключенного, который изнасиловал бойца АТО Александра, — заявил «ФАКТАМ» Колбанцев, возглавляющий организацию «Майдан — общественный контроль». — Через четыре часа после того, как Бондаренко назвал нам имя насильника, домой среди ночи к Александру (он сейчас на свободе) приехали сотрудники правоохранительных органов — упрашивать его мать забрать заявление об изнасиловании.

После того как факт изнасилования стал достоянием гласности, преступника, которого нам назвал психиатр, перевели в другую колонию. Примечательно, что в места лишения свободы он попал за изнасилование, суд приговорил его к восьми годам заключения. Он уже отсидел пять лет. По нашим сведениям, его намерены отпустить досрочно! Замечу, что несколько свидетелей сообщили нам, что Сашу изнасиловал именно он.

Мама Александра рассказала мне, что заключенные требовали от ее сына деньги, она высылала их, пока не осталась без гроша. По словам свидетелей, согласившихся рассказать, что произошло с этим молодым человеком, Александра жестоко избили и осужденный, фамилию которого мы знаем, изнасиловал ветерана АТО, когда тот находился в бессознательном состоянии. Придя в себя и узнав, что произошло, Саша попытался повеситься. Его вытащили из петли, передали в руки психиатра Бондаренко. Так врач узнал о случившемся. Кстати, он характеризует Сашу как человека сильной воли.

Затем ветерана АТО перевели в Вильнянскую психбольницу при колонии № 20. Его там лечили с помощью целого «букета» препаратов. Парня уже выпустили на свободу, но его психическое состояние весьма тяжелое. Ему нужна реабилитация у высококлассных специалистов.

Боец АТО Александр пошел на фронт добровольцем вместе со своим братом Артемом. Однажды в зоне АТО они получили приказ от своего командования задержать двоих местных жителей, которые подозревались в сепаратизме. Братья выполнили приказ. Но вскоре один из задержанных умер. Экспертиза доказала, что смерть была естественной, однако на Сашу и Артема завели уголовное дело. Обоих суд приговорил к одному году лишения свободы, однако прокуратура обжаловала это решение. В результате братья получили по три года заключения. Артема отправили отбывать срок в Полтавскую область, а Александра — в Бердянскую колонию № 77, которая славится жестоким обращением с заключенными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали: после того как этот случай был предан огласке, стали всплывать другие шокирующие факты о бердянской колонии. Заключенные рассказали, что в стенах учреждения они регулярно подвергаются пыткам и продолжается это, по их словам, годами.

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