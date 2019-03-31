В Украине начались выборы президента: как голосовать

Политика

31 марта в Украине проходят очередные выборы президента Украины. «ФАКТЫ» попытались ответить на наиболее часто задаваемые вопросы о дне голосования.

Как будут работать избирательные участки? Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. На избирательных участках голосование проводится по местному времени.

Какие документы необходимо иметь на участке? Избиратели должны иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины (паспорт, военный билет и т. п. ).

Где я должен голосовать? Свой избирательный участок можно найти в Государственном реестре избирателей в интернете.

Можно голосовать без приглашения на выборы? Конечно. Вы должны быть в списках на своем участке.

Сколько кандидатов в президенты будет в бюллетене? В бюллетене будет 39 фамилий кандидатов в президенты Украины.

Когда должны объявить результаты выборов? Центральная избирательная комиссия должна сообщить о результатах голосования до 10 апреля. Если состоится второй тур, результаты объявят до 1 мая.

Когда будет второй тур? Если ни один из кандидатов не получит более 50 процентов голосов, второй тур состоится 21 апреля. В нем встретятся два кандидата с наибольшей поддержкой.

Будет ли действовать справка об изменении места голосования во время второго тура? Нет. Избиратели должны будут получить новую справку не позднее чем за пять дней до дня голосования во втором туре.

Можно ли фотографировать бюллетень? Нет. Согласно закону о выборах президента, фото- и видеофиксация бюллетеня в кабине для тайного голосования или демонстрация результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Как писали «ФАКТЫ», 31 марта в Украине проходят выборы президента. Первые избирательные участки уже открылись за границей. В 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному) начал работу участок, организованный при посольстве Украины в Канберре (Австралия).

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