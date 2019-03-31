Украина выбирает президента: все подробности (фото, видео)

Политика

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходят выборы президента.

Первые избирательные участки открылись за границей. В 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному) начал работу участок, организованный при посольстве Украины в Канберре (Австралия). Последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 1 апреля по киевскому времени.

Отдать свой голос за кандидата в Украине можно будет с 8 часов утра и до 20:00. При себе избирателям необходимо иметь паспорт.

Военнослужащие-участники операции Объединенных сил смогут проголосовать на избирательных участках. Передвижные урны для голосования не будут привозить на передовую.

В этом году на пост главы государства баллотируется рекордное количество кандидатов — 39. Изначально в Центральную избирательную комиссию подали документы 44 кандидата, но позже некоторые из них отказались от участия в выборах в пользу других. При этом в бюллетенях остались фамилии кандидатов, по которым не было решения ЦИК об отмене регистрации.

По причине такого большого количества претендентов на пост президента Украины бюллетень оказался рекордным по своему размеру. Его длина составляет порядка 80 сантиметров.

Безопасность в день выборов президента будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД.

Подсчет голосов ЦИК начнется после 20:00. Тогда же появятся и первые результаты экзит-поллов. Официальные итоги первого тура должны быть объявлены не позднее 10 апреля.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, второй тур президентских выборов проведут 21 апреля.

«ФАКТЫ» следят за развитием событий и будем информировать о ходе голосования в онлайн-режиме.

В полиции сообщают, что два участка в Основянском районе Харькова и в городе Изюм Харьковской области открылись с незначительной задержкой.

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