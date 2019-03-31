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В центре Киева столкнулись Lexus и Mercedes: авто влетело в здание (фото)
В ночь на воскресенье, 31 марта, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Терещенковской в Киеве не смогли мирно разминуться водители Mercedes и Lexus.
Предварительно известно, что Lexus двигался от Крещатика в сторону площади Победы, а Mercedes по Терещенковской выезжал на бульвар. Движение на этом перекрестке регулировалось светофором.
Кто из водителей отступил от требований правил, предстоит выяснить в ходе расследования. После столкновения Lexus оказался за несколько десятков метров от места удара на противоположной стороне бульвара на тротуаре (к счастью, на момент происшествия на тротуаре не было прохожих).
А Mercedes продолжил движение в сторону парка, влетел в ограждение и перекрыл несколько полос бульвара. Тем самым он создал затруднения для водителей, едущих в сторону Бессарабки. Водитель Mercedes госпитализирован.
Начато расследование.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 30 марта на Северном мосту в столице произошло тяжелое ДТП, в ходе которого «самоликвидировался» автомобиль Subaru с тремя людьми в салоне.
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