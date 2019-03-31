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Спорт

Гвоздик – Нгумбу: полное видео боя

9:28 31 марта 2019 62
Александр Гвоздик
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17−0, 14 KO) выиграл в США у француза конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38−9, 14 KO) техническом нокаутом в пятом раунде (соперник отказался продолжать поединок, сославшись на травму ноги).

Это 14-й досрочный успех в профессиональной карьере 31-летнего украинского боксера, который провел первую успешную защиту титула WBC.

Полное видео боя

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на бой Гвоздик — Нгумбу проданы все билеты.

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