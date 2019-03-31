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Украина

Ждет судьба «Гиви» и «Моторолы»: Чичерина взбудоражила сеть фото с позиций боевиков «ДНР»

9:44 31 марта 2019 723
Чичерина
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальная российская певица Юлия Чичерина продолжает незаконно посещать оккупированные территории Украины. Так, недавно она выложила в Instagram фото, снятое на позициях террористов «ДНР».

На фото певица держит в руках выстрел от противотанкового гранатомета. На стене за ней висит флаг с символикой бригады боевиков «ДНР» «Восток».

В сети активно обсуждают фото певицы.

«Это ты из головы высунула? Смотри, как бы голову надулО наДуло дуло», — отреагировал один из пользователей в комментариях к фото.

«Через 10 лет будет ныть, что просто дали подержать пи. ец баба отшибленая, полная деградация какого либо критического мышления пропагандой», — добавил другой.

«Ее новый дилдак, от голода совсем е. нулась головой», — пришел к выводу третий.

Подобные фотографии она публиковала и ранее. Также она устраивала полевые концерты в оккупированных районах Донбасса.

Отметим, что Чичерина с 2015 года внесена в базу «Миротворца» как пособница боевиков. Певица привозила на оккупированные территории Донбасса военное снаряжение, выступала с концертами и снимала клипы при участии отряда «Легион» террористической «ДНР».

На подконтрольной Украине территории Чичерина не появляется. В 2018 году выступления артистки ограничили и в России: ФИФА запретила Чичериной петь на мероприятиях чемпионата мира по футболу в российских городах, чтобы не очернять репутацию футбольной ассоциации.

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