«Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 23-го тура чемпионата Украины

Украина

Во вторник, 2 апреля, поединком во Львове стартует второй этап состязаний в чемпионате Украины.

Как известно, команды премьер-лиги разбиты на две шестерки. Первая («Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Заря», «Львов» и «Мариуполь») продолжит борьбу за медали и места в еврокубках, вторая («Ворскла», «Десна», «Карпаты», «Олимпик», «Черноморец» и «Арсенал-Киев») — за утешительный трофей и право остаться в элитном дивизионе.

Напомню, что клуб, занявший 12-е место, автоматически понижается в классе, а команды, которые финишируют на 10-й и 11-й позициях, проведут переходные поединки со вторым и третьим коллективами первой лиги.

Чемпионат Украины. 23-й тур

2 апреля (вторник)

«Карпаты» — «Ворскла» 17:00 ZIK

3 апреля (среда)

«Александрия» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Динамо» 18:30 «2+2»

«Львов» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 1»

6 апреля (суббота)

«Олимпик» — «Десна» 14:00 «Футбол 2»

«Черноморец» — «Арсенал-Киев» 17:00 «Футбол 2»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворсклу» возглавил знаменитый динамовец.

Фото ФК «Динамо»



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