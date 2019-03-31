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Украина

Начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, — Тимошенко

11:42 31 марта 2019 141
Юлия Тимошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

31 марта, в день выборов президента Украины, на избирательном участке в киевском лицее «Подол» проголосовали Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время. И я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, процветанию, счастью каждого человека. Я знаю, что у нас с вами есть шанс все изменить», — сказала лидер «Батьківщини».

По словам Тимошенко, у Украины есть все шансы стать успешным государством.

«Украина будет мирной, успешной, европейской державой. Весна победит!» — заявила она.

Муж Юлии Тимошенко Александр отметил, что вчера в Словакии впервые в истории страны президентом стала женщина.

Фото Alexander Prokopenko

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