- 12:48 Украина выбирает президента: все подробности
- 12:40 Меняют тактику: Полторак спрогнозировал вероятность нового вторжения России в Украину
- 12:32 От этих выборов зависит развитие Украины, — Кличко
- 12:26 На избирательном участке в Кривом Роге использовали холодильник вместо сейфа
- 12:21 Смертельное ДТП в Николаевской области: двое погибших, двое в тяжелом состоянии
- 12:19 Украинский боец ММА Шабадаш нокаутировал непобедимого россиянина: видео боя
- 12:11 Выборы президента: как голосуют военные с передовой
- 11:45 На Донбассе ликвидировали наемника из батальона Прилепина
- 11:42 Начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, — Тимошенко
- 11:41 Вдова Джона Маккейна пришла на избирательный участок в Киеве
Начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, — Тимошенко
31 марта, в день выборов президента Украины, на избирательном участке в киевском лицее «Подол» проголосовали Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время. И я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс нашей страны к миру, процветанию, счастью каждого человека. Я знаю, что у нас с вами есть шанс все изменить», — сказала лидер «Батьківщини».
По словам Тимошенко, у Украины есть все шансы стать успешным государством.
«Украина будет мирной, успешной, европейской державой. Весна победит!» — заявила она.
Муж Юлии Тимошенко Александр отметил, что вчера в Словакии впервые в истории страны президентом стала женщина.
Фото Alexander Prokopenko
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!